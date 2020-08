Colleita de lixo e poesía para a reflexión nun coído de Muxía

Aproveitando unha mañá de ceo aberto e horizonte infinito, vinte e un voluntarios respostaron á chamada das asociacións Comarea e Mar de Fábula para limpar por primeira vez o coído de Cuño, na costa de Muxía.

Foi, segundo os promotores, “un acto de solidariedade e desagravio ao mar”. Durante dúas horas de intenso traballo apañaron unha boa colleita de lixo mariño, que lles deu para encher vinte e catro sacos de cen litros. Entre os bolos do coído atoparon unha “mestura clásica” de envases e botellas de plásticos, cabos e anacos de redes, moitos restos de espumas de poliuretano, oito portas de nasas canadienses, bandexas de membrillo do polvo, latas e botellas de vidro, solas de zapatos, ademais de dúas estachas grandes que “nos deron moito traballo para sacalas de entre as pedras e subilas á cabeceira do coído”, sinalaron.

Un gran volume de lixo plástico que, grazas á acción dos participantes na xornada de limpeza, nunca volverán ao mar. Deso encargaránse agora os servizos loxísticos do Concello de Muxía, que os trasladarán ao punto limpo para a súa separación, reciclaxe e depósito.

Ademais da satisfacción de facer unha boa obra a prol da conservación dos mares e océanos, os voluntarios, antes de marchar para as súas casas, poideron gozar dun recital poético a cargo da muxiana Rosalía Fernández Rial. “Agasallunos coa dozura da súa voz e a forza dos seus versos”, sinalou o portavoz de Mar de Fábula, Xosé Manuel Barros.

Todo no marco “formidable do coído de Cuño, pola amplitude da súa xeografía e o tamaño dos seus bolos”, engadiu.

Esta acción enmárcase nas xornadas de limpeza de praias e coídos que, desde a súa fundación, vén promovendo a asociación Mar de Fábula ao longo da costa da provincia coruñesa e, dun xeito, especial na Costa da Morte. Un dos seus obxectivos é acadar a implicación da cidadanía e de colectivos sociais e profesionais. Así xurdiu a colaboración coa Asociación Xuvenil Comarea, de Muxía, coa que este ano repetiu experiencia, a pesares das limitacións e restricións derivadas da pandemia.

En vindeiras semanas esperan tamén retomar o proxecto que desenvolven conxuntamente cos concellos e confrarías de pescadores da Costa da Morte para limpar espazos mariños e concienciar á cidadanía da importancia de coidar os nosos océanos.

Con ese afán, Mar de Fábula organizou tamén durante os sábados dos meses de xullo e agosto uns obradoiros de verán dirixidos aos nenos e nenas no seu local de Camelle (Camariñas).

Pequenos e visitantes “puxeron en xogo as súas mans e as súas mentes creativas para construir todo tipo de animais fantásticos co abundante lixo plástico mariño que tiñamos almacenado, limpo e preparado nas nosas instalacións”, sinalou Barros.

Na pasada fin de semana clausuraron os talleres cun acto no que os pequenos artistas e os seus familiares, xunto cos monitores de Mar de Fábula, amosaron as obras artísticas que crearon nestes dous últimos meses. Tiveron a “satisfacción” de presentarllos á alcaldesa, Sandra Ínsua, quen amosou o apoio do concello ao traballo de información e sensibilización ambiental que dende a asociación están a levar adiante para deixar ás novas xeracións “un mundo habitable”.

Con ese obxectivo, Xosé Manuel Barros asegura que o colectivo ambiental seguirá limpando a ribeira para “apañar e preparar unha chea de lixo plástico para os obradoiros do vindeiro curso”.