Comeza a campaña ‘Noia Florece’ para revitalizar o comercio local

Noia. O Concello noiense vén de poñer en marcha a campaña ‘Noia florece’, enfocada a “revitalizar e recuperar o comercio local”, tal e como explicou o alcalde, Santiago Freire Abeijón, na presentación do proxecto de onte. “Esperamos que sexa un reclamo para a localidade”, engadiu, “e que convide á xente dacontorna a visitar a vila e desfrutar do noso comercio e da nosa hostalería”.

O rasgo máis distintivo da campaña é a disposición de maceteiros polas rúas de Noia, que xa se poden atopar con flores de tempada na entrada de diversos comercios locais. Asemade, tamén se dispuxeron xardineiras máis grandes, de varios metros de altura, en puntos clave do casco histórico, como a Porta da Vila, a praza da Constitución, o Curro ou a praza do Tapal. Máis que un ornamento temporal, espérase que se convirtan en parte da decoración permanente da vila.

Como explicou o rexedor, “estes elementos decorativos foron completados con flores de tempada, achegadas por empresas e viveiros locais”, e foron feitos “en colaboración con Noia Histórica e baixo a supervisión técnica dunha exeñeira paixasística”. Tamén quixo engadir que se renovarán as flores de San Bernardo e da Corredoira, e que se colocarán “dez novas xardineiras de pedra”.

Alén disto, Freire aproveitou o acto para agradecer a colaboración e participación dos comerciantes na campaña, posto que “buscamos que practicamente apadriñen o coidado destes maceteiros, pois mesmo gardan os pequenos”. Neste eido, tamén quixo facer un “chamamento ao respecto do mobiliario urbano por parte da veciñanza”, xa que “na fin de semana pasada xa se produciron algúns actos incívicos e temos que ser conscientes da necesidade de respectar o mobiliario público”.

Así mesmo, o alcalde noiés resaltou o traballo que levou a cabo a asociación A Misela, que foi a encargada da elaboración dos ornamentos feitos con plástico reciclado que decoran as rúas do Casco Histórico, e que fan desta unha iniciativa medioambiental “ao fomentar o uso de material reciclado”, engadiu.

ACTIVIDADES Asemade, a partir do vindeiro luns, 13 de xullo, e ata o 4 de setembro, o concello porá en marcha dúas iniciativas de balde para os noienses de todas as idades nestes meses estivais.

‘Tardes divertidas’ está enfocado ao mozos e mozas do concello que teñan entre 4 e 12 anos, e terá lugar pola semana de 19.00 a 21.00 en diversas parroquias do concello. Os luns e mércores farase nos locais sociais da Barquiña e Barro respectivamente, os xoves na antiga escola do Obre, e martes e venres no claustro do concello de Noia.

‘Noia actívase’, pola súa banda, é un programa de deporte na rúa (gap, pilates, zumba, zumba kids, body jump e mantemento), que será impartido por profesionais e está dirixido a toda a poboación. As sesións repartiranse en horario de mañá e tarde, e faranse en espazos abertos da vila.

Para as actividades, será obrigatorio lavar as mans, respectar as distancias e usar a máscara. No caso do deporte, deberase levar cando a distancia o requira.