Comezaron as tarefas de limpeza do castro das Barreiras, en Vimianzo

TERRA DE SONEIRA. O Concello de Vimianzo puxo en marcha as tarefas de limpeza e adecentamento do castro das Barreiras, logo de recibir a autorización da Xunta. A natureza do xacemento permite unha técnica mixta: traballos mecánicos nas zonas do recinto sen estruturas monumentais á vista e manuais naquelas zonas onde sexa factible, fundamentalmente no terraplén, muralla e foxo. Ademais da limpeza, vixíase o estado de conservación da zona escavada, que hoxe permite ao visitante poder ver os restos de diferentes construcións circulares e imaxinar como eran as vivendas. A alcaldesa, Mónica Rodríguez, asegura que “trátase de tarefas que nos permiten poñer en valor unha parte moi importante do noso patrimonio, xa que no seu conxunto está considerado por moitos expertos como unha xoia no noroeste peninsular”.