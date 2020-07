Compromiso polo labor pesqueiro por parte do BNG

Porto do Son. Os candidatos da comarca do BNG ao Parlamento galego, Patricia Torrado Queiruga e Anxo Núñez Fernández, reuníronse onte no porto de Portosín para demostrar o seu sólido empeño de cooperación cos labores pesqueiros da comunidade.

Patricia Torrado recalcaba a importancia de que o próximo goberno da Xunta fose liderado por Ana Pontón. Sendo a pesca da sardiña unha aposta imprescindible para a manutención da riqueza económica das vilas costeiras galegas, insisten na envergadura do asunto.

Ambos entenden que o problema das cotas xerou inestabilidade en moitas empresas, que perigan porque o seu límite de resistencia é cada vez máis baixo.

Por iso, Néstor Rego pelexou, ata conseguir os obxectivos fixados para o 2023, ampliando a cota pesqueira de 9.500 toneladas a 19.100, e avaladas polo Instituto Portugués do Mar e a Atmosfera (IPMA).

Ademais, os dous candidatos do BNG solicitaron permiso para revisar o acordo con Portugal mediante o cal, o país luso, tendo menos barcos pesqueiros que os galegos, goza do dereito a unha cota do 66%. M. Martínez