Concerto da banda de música cultural de Teo e espectáculo infantil

TEO. O Concello de Teo ten preparada unha ampla programación cultural para os meses estivais. Hoxe, ás 13.30 horas, está previsto un concerto da Banda de música cultural teense, e xa ás 19.00 horas achegarase á vila Montse Rivera de Leilía co espectáculo Cóntoche un traxe, o traxe que fala. Ambas iniciativas serán no campo da festa de Reis. Para o día 17 está organizada unha noite de observación astronómica na Pedra Bicuda (Luou). O sábado 18 toca andaina guiada nocturna aos petróglifos. A saída será na carballeira de Luou e hai que anotarse no teléfono 881 956 010. Xa o domingo, día 19, a banda de música cultural de Teo repetirá concerto na praza dos encontros de Lucí. Volverá asemade Montse Rivera o vindeiro luns 20. Tamén están programadas noites de autocine en Reis, Vilariño, Lucí e Cacheiras. C.E.