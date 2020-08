Concerto de Iván Ferreiro mañá no Parador de Muxía

MUXÍA. O compositor galego de música indie rock e pop rock Iván Ferreiro actuará mañá no Parador da Costa da Morte (Muxía) dentro do ciclo Caprichos Musicales en Paradores. Farao mirando ao mar que lembra ao Prestige e será o seu único concerto do verán en Galicia. Trátase dunha experiencia que vincula cultura, gastronomía, arte e patrimonio co talento de artistas de talla internacional. O paquete inclúe un cóctel de benvida, concerto privado con aforo moi limitado coincidindo coa posta de sol, cea cun menú deseñado para a ocasión e unha noite de aloxamento con almorzo. Está a venda en El Corte Inglés (www.elcorteingles.es/entradas/caprichos-musicales). M. r. l.