Concierto de Xabier Díaz y Guadi Galego en Noia el 24 y 25 de agosto

NOIA. Noia va recuperando la normalidad también en el plano cultural con diferentes actos. Entre las actuaciones musicales, fijadas en el marco de las fiestas patronales por el departamento que dirige José Pérez, destacan las que Xabier Díaz con Adufeiras de Salitre y Guadi Galego ofrecerán en la Praza do Tapal los días 24 y 25, respectivamente. Para ambos conciertos las invitaciones ya están agotadas. Ya el miércoles, día 26, en esta misma ubicación actuará el grupo A Subela y, en la Noite de Berros, Javi Sancho será el encargado de poner el punto de humor. A partir de hoy pueden adquirirse los pases para asistir a ambos eventos en culturaconcellodenoia@gmail.com. Además, a pesar de que no habrá verbenas, durante los días de fiesta si que recorrerán las calles de la villa noiesa varios grupos de música tradicional. m. C.