Conta atrás para a renovación da praza de abastos de Noia

A reforma da praza de abastos permitirá consolidar o mercado noiés como motor do comercio local da vila, e parte do seu atractivo turístico. Así o salientou onte a directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez Abeal, durante a súa visita ao mercado da localidade, no que a Xunta e o Concello van investir máis dun millón de euros. Alí, estivo acompañada polo alcalde, Santiago Freire; pola concelleira de Comercio, Laura Salgado; e polo presidente da cooperativa de praceiros USPAN, Guillermo López.

O citado departamento autonómico vai impulsar con máis de 500.000 euros a renovación integral do edificio, mediante un convenio de colaboración que vén de ser asinado co Concello para financiar o custo restante das actuacións. Asemade, ó longo das vindeiras semanas comezará o proceso de licitación das obras, que se van desenvolver nos seguintes meses.

Segundo sinalaron dende o Goberno galego, a rehabilitación dotará ó inmoble dunha imaxe moderna, mantendo a súa morfoloxía, e permitirá reordenar o espazo comercial. Así, na planta baixa está previsto levar a cabo unha reconstrución dos postos centrais respectando os seus límites actuais, mentres que os postos perimetrais consérvanse integramente e serán revestidos polo seu exterior con novos acabados para unificar a imaxe dos mesmos e do conxunto da praza.

Mentres, na planta alta ampliarase a superficie comercial, e proponse a reubicación dos postos en torno ao vacío central que vertebra o mercado e sobre a medianeira este, recuperando deste xeito a presenza das tres fachadas do citado edificio e a iluminación natural, así como a relación coa vila. Ademais, esta planta reorganízase nun espazo máis diáfano e que permite albergar diferentes actividades.

O proxecto complétase con outras intervencións puntuais, como a ampliación dos aseos dispoñibles e a mellora da accesibilidade, dotando ó edificio dun ascensor, a incorporación de luz natural sobre a nave colindante coa medianeira, a través da cuberta, e a incorporación dos servizos de consigna e almacéns.

Con esta actuación, séguese reforzando a liña de colaboración entre a Consellería de Economía, Emprego e Industria e os concellos para a potenciación dos mercados municipais e prazas de abastos de Galicia, para acadar un modelo de calidade baseado na accesibilidade, a sustentabilidade ambiental, a organización e a xestión de servizos.

Ante a inminente renovación do edificio noiés, o mandatario local incidiu no agradecemento por parte do Concello polo investimento e o compromiso da Xunta con este proxecto. “É moi relevante para a vila, posto que consolida a viabilidade a longo prazo dos numerosos establecementos que hai neste espazo tan dinámico. A firma deste convenio é unha gran nova para Noia, xa que falamos dun investimento moi significativo que permitirá facer unha remodelación integral, sen ter que estar acometendo actuacións individuais de xeito constante”, explicou ao respecto Santiago Freire.

Por último, o rexedor dixo que o obxectivo é non pechar a praza en ningún momento, polo que se contempla executar as actuacións por fases para non frear a actividade.