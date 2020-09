Costa da Morte reforza a súa identidade con imaxes

Terra Atlántica, a marca territorio impulsada polo Grupo de Desenvolvemento Rural-GDR Costa da Morte, segue a poñer en valor e potenciar a identidade destas comarcas promocionando as súas xentes, o patrimonio, as paisaxes e os seus produtos.

Con tal fin vén de fallar o I Concurso de Fotografía e Vídeo Qué é para ti a Costa da Morte, co que se buscou capturar a identidade, os valores emocionais e as máis destacadas características destas terras e das súas xentes.

Na categoría de fotos as gañadoras foron as obras de @mgrilles, que capturou coa súa cámara a escuma dunha onda rompendo na Praia dos Cristais de Laxe, e a de @garciafatima23, na que se ve unha veciña da Costa da Morte descansando sobre as pedras dun valado ao pé dun cabazo e unha horta. A primeira foi seleccionada por parte do xurado, e a segunda acadou o maior número de “me gusta” en Instagram.

Na modalidade de vídeos, os internautas premiaron a @lo0opezz, que recolleu coa súa cámara o testemuño de Josefina, de 94 anos, quen relata historias da zona de Camariñas. Unha gravación que contribúe a recuperar, como ben sinalan desde o GDR Costa da Morte, o patrimonio inmaterial oral que “de non valoralo, recuperalo e conservalo, está irremediablemente ligado a súa desaprición”.

O xurado, pola súa banda, distinguiu a @o_rincon_do_bichinho por un vídeo gravado en terras de Cee que amosa parte da variada riqueza faunística, floral e paisaxística da Costa da Morte. Os premios consistirán en tablets e smartphones, que serán entregados aos gañadores nunha cerimonia nunha data que aínda non se decidiu.

Sinalar que ao certamen concorreron un total de 52 obras entre as dúas categorías. O xurado estuvo formado por José Manuel López Varela, secretario do GDR Costa da Morte; Javier González, vicepresidente; Begoña Fernández, xerente da galería Stoupa, de Cee (empresa adherida á marca); e Ana García, fotoxornalista.

Este concurso enmárcase nas iniciativas impulsadas polo Grupo de Desenvolvemento Rural para a creación dunha marca territorio coa fin de consolidar e potenciar a identidade da Costa da Morte, en base ao reforzo e á distinción da produción local, baixo uns parámetros de calidade e valor diferencial.

EMPRESAS. Terra Atlántica pretende distinguir, visibilizar e consolidar no mercado os produtos e servizos das empresas destas comarcas. Actualmente son xa 42 as adheridas á marca, distribuídas polos dezasete concellos da Costa da Morte.

A finalidade do distintivo, que foi impulsado no 2018, xira arredor de tres grandes eixos: ofrecer uns servizos ou produtos homexeneizados, cunhas características similares onde se coide a calidade; divulgar e comunicar, mellorando a visibilidade e a imaxe dos produtos e servizos; e fomentar o turismo, informando sobre propostas de interese para os visitantes.