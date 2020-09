Critica o PP o estado dos colexios de Melide pouco antes da volta ás clases

MELIDE. Os populares de Melide denuncian que despois de varios meses sen actividade lectiva o estado das instalacións dos tres CEIP da vila “a dez días de comenzo das clases é pouco alentadora: patios cheos de maleza e mantemento nulo nos tres centros que iniciarán a actividade docente o vindeiro xoves día 10 de setembro”, apuntan dende o partido. Dende a formación apuntan que hoxe os equipos directivos se incorporarán aos centros educativos “e están seguros de que o rexistro municipal recibirá demandas por parte dos mesmos relativas á falta do normal mantemento, demandas que a estas alturas tiñan que están

solventadas, e para as que poidemos comprobar aínda non se moveu un dedo”, reiteran os populares. Consideran que nestos momentos non se deben “escatimar esforzos”, sentencian. A.P.