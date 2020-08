Críticas por el consumo estimado de agua que Ames promete regularizar

Ames. Las oficinas de Espina y Delfín en Ames, por lo menos la de O Milladoiro, registran estos días visitas de clientes que no dan crédito a las cantidades que se les están cobrando por consumo de agua durante el estado de alarma, y que tildan de abusivas. Así, aseguran que no se corresponden con el mismo periodo del año pasado, al tiempo que el Concello optaba por publicar una nota general –tras la consulta de este diario–, en la que se comprometen a compensar la cifra.

Así las cosas, tras reconocer el pasado jueves el edil de Obras que estaban mirando “o asunto”, y que “non hai ningunha queixa oficial” –lo cual verían “bo” para abrir un expediente informativo–, horas después las mismas fuentes parecen haber dado con el quid de la cuestión, recordando que “debido ao estado de alarma, o persoal da empresa concesionaria do Ciclo Integral da Auga, Espina & Delfín, non saíu á rúa para ler os contadores, para evitar riscos innecesarios á plantilla e aos usuarios, e evitar así maiores danos entre a poboación, polo que se procedeu a estimar o consumo de auga”, espeta.

Pero hay más: esta forma de proceder, admiten, parte de un “decreto da alcaldía” en el que se autoriza “que a lectura dos contadores que non foran lidos antes da declaración do estado de alarma sería estimada e que a mesma se efectuaría consonte ao consumo realizado durante o mesmo período de tempo e na mesma época do ano anterior; de non existir, liquidaranse as facturacións segundo a media aritmética dos seis meses anteriores”.

Además, se comprometen a que si el consumo facturado “é por defecto”, se regularizará en el próximo recibo. Y si es por exceso, se hará en futuras minutas “ata que o consumo real obtido da lectura do contador sexa maior ou igual ao xa facturado”.