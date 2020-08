Cuntis coida as súas áreas de petróglifos

cuntis. O Concello de Cuntis realizou durante os últimos días traballos de mantemento nas principais áreas de petróglifos do municipio co obxecto de favorecer a conservación tanto dos bens patrimoniais como das dúas contornas e, deste xeito, poñelos en valor como recurso de interese cultural e turístico. As labores afectaron ás estacións de A Ran, onde se actuou na zona dos petróglifos de Outeiro de Forno de Tella e Outeiro do Moucho, así como nas estacións de Cardecido, onde os traballos afectaron á área patrimonial de Outeiro de Cartas de Fóra. Por último, en Cequeril os traballos desenvolvéronse sobre os bens de Laxe dos Homes e Outeiro dos Campillos. As tarefas foron desenvolvidas por persoal municipal e consistiron na limpeza e acondicionamento das contornas das áreas de ditos elementos e da rede de sendeiros que conecta e dá acceso ás diferentes zonas arqueolóxicas mediante a roza e a retirada de maleza por medios mecánicos e manuais. O alcalde, Manuel Campos, puxo de relevo o esforzo realizado durante os últimos anos na xestión dos xacementos de petróglifos. “A idea é a de seguir dando a coñecer o noso importante patrimonio arqueolóxico como un atractivo turístico e cultural máis dentro do municipio e, ao tempo, poñer en valor os espazos naturais nos que se atopan para favorecer o sendeirismo e o lecer ao aire libre”, dixo. c. c.