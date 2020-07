Cuntis esixe a limpeza de fincas en mal estado

Cuntis. O Concello de Cuntis está procedendo durante as últimas semanas á notificación a particulares propietarios de fincas que a estas alturas do verán continúan en mal estado para que traten de limpar as parcelas e acometan as franxas de protección

“de maneira urxente” debido ao elevado risco de incendio que supón a proliferación de terreos que están descoidados nesta época do ano.

Como explicou o alcalde, Manuel Campos, “temos dous técnicos municipais dedicados a esta cuestión que xa remitiron máis de 100 notificacións solicitando a limpeza de fincas tanto no ámbito rural coma urbano”. “Estes expedientes levan consigo un ultimatum no que que se advirte que, se non se actúa na limpeza da franxa de protección, procederase á interposición de sancións”, indica.

O Concello fai un chamamento á responsabilidade e recorda que as fincas descoidadas e cheas de vexetación constitúen un perigo para a seguridade cidadá. m. r.