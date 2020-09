Cupón tributo a la Virxe da Barca desde la ONCE

muxía. El cupón del sorteo de la ONCE del próximo 8 de septiembre está dedicado al Santuario de la Virxe da Barca en Muxía. Aunque la presentación tendrá lugar mañana jueves al mediodía, en el entorno del templo mariano, los boletos ya se están comercializando. Al acto asistirán el delegado territorial de la ONCE, Manuel Martínez, y el mandatario local. Según el alcalde muxián, Iago Toba, al menos en la comarca, hay una importante demanda.“Está a ser un éxito de ventas. E é que a nosa Barca é moita Barca do noso Señor”, indica orgulloso el mandatario, que acredita que se está viviendo un “auténtico furor”. Quizás más por conservar el recuerdo que por un pálpito generalizado, pero quién sabe. Este año no habrá ni actos religiosos ni festivos en Muxía, pero la promoción nunca viene mal, y que el histórico santuario sea protagonista de este sorteo parece haber sido recibido muy bien en toda la Costa da Morte. xosé manuel lema