Curso de horta ecolóxica en Brión

BRIÓN. O Concello de Brión convoca un curso de horta ecolóxica e cultivo de froita, que terá lugar todos os luns a partir do 3 de agosto en horario de 18.00 a 22.00 horas. Impartirase na aula de formación de Monte Balado e estenderase ata finais do mes de outubro. O prezo é de 50 euros e para participar hai que anotarse no teléfono 981 50 99 08 ou en www.concellodebrion.gal. O curso inclúe sete sesións formativas nas que se abordará o abonado e preparación da terra; deseño e planificación da horta; plantas para coidar ; plantación en terra e en bancais; pragas, enfermidades e remedios; rego e instalación; e coidados da horta ao longo das estacións. Será

impartido pola UNED Senior a través dun convenio. A.P.