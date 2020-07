Cursos en Brión de piragüismo para este verán

BRIÓN. O Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre, en colaboración co Concello de Brión, convoca uns cursos de piragüismo para rapaces de entre 8 e 18 anos, que terán lugar durante este mes e o vindeiro nas instalacións municipais de Ponte Insúa (parroquia de Ons). As clases desenvolveranse todos os venres de xullo e agosto en horario de 18.00 a 20.00 horas e os participantes repartiranse en diferentes grupos de idade: junior, cadete, infantil, alevín e benxamín. Para participar non é preciso ter coñecementos previos deste deporte, tan só é obrigatorio saber nadar e facer unha ficha federativa coa inscrición. Hai que anotarse na casa da cultura ou no teléfono 981 887008. c.e.