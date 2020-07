Decoran camisetas os nenos de Oroso

Oroso. O Concello de Oroso celebrou onte a última das actividades do seu programa Cultureando no Verán. Os pequenos do concello estiveron decorando camisetas, servíndose dunha plancha, que empregaron os monitores, e de varios adornos para pegar na tea. A anterior actividade, que se celebrou o pasado martes, serviulles aos nenos para sacar as súas dotes culinarias. E é que aprenderon a facer un dos seus pratos favoritos: pizza caseira, pero en formarto pequeno. Dentro desta iniciativa municipal tamén se puxo en marcha o día 2 un obradoiro de plantas e impartiuse un contacontos no parque do Carboeiro. O resto de propostas foron no centro cultural. A.P.