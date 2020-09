Delegan na Deputación a Vía Verde coruñesa

Os concellos de Ordes, Oroso, Tordoia e Cerceda encomendan á Deputación a xestión das obras para a construción da primeira Vía Verde da provincia da Coruña, que conectará os municipios de Santiago e Cerceda cun sendeiro de 36,5 quilómetros sobre as antigas vías do ferrocarril.

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, asinou onte cos alcaldes de Ordes, José Luís Martínez; Oroso, Manuel Mirás; Tordoia, Antonio Pereiro; e Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, os convenios refrendados por unanimidade no último pleno provincial a través dos que estes catro municipios delegan na institución provincial a licitación e execución deste proxecto, que suporá un investimento de máis de 2,3 millóns de euros, dos que un total de 1,86 son aportados por fondos europeos Feder.

González Formoso afirmou que os concellos “xa remataron a redacción dos proxectos técnicos e contan con todas as autorizacións pertinentes para o inicio das obras”, polo que “a sinatura de hoxe é o último paso administrativo antes de licitar e adxudicar as obras, algo que esperamos facer este mesmo outono”. O mandatario provincial apuntou que a Vía Verde Santiago-Cerceda, que será a de maior lonxitude de Galicia e a primeira da provincia da Coruña, “é un proxecto ambicioso é tecnicamente complexo, que comezou a xestarse hai máis dunha década. Pero agora, unindo as forzas da Deputación e dos cinco concellos implicados, queremos facelo realidade durante este mandato”.

A futura Vía Verde enmárcase na aposta da Deputación para promover un novo modelo de mobilidade sostible na provincia. Neste caso concreto, “contribuirá á vertebración de distintos núcleos rurais, recuperando a vella rede ferroviaria abandonada para darlle unha nova dimensión, máis ecolóxica e sostible” e “suporá unha alternativa segura para ciclistas e sendeiristas, que evitarán circular polas marxes da estrada”, sostivo Formoso, quen subliñou a indudable “repercusión socioeconómica e turística que terá para os concellos”.