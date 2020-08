Dende o PSOE de Noia piden unha reunión da comisión do covid-19

Noia. O voceiro do PSOE de Noia, Roberto Iglesias, vén de solicitar ao alcalde a convocatoria da comisión de seguimento do covid-19 ante os brotes producidos nalgúns concellos da comarca.

Segundo sinalan nun comunicado, pretenden trasladar varias propostas para mellorar a seguridade en diversas actividades que se realizan na vila, como son “a ubicación e control dos accesos ao mercadillo, sinalizacións e reordenacións provisionais nalgunhas beirarrúas que actualmente impiden gardar as distancias de seguridade”, entre outros.

Os socialistas consideran que “tratar con antelación as medidas a seguir no caso de que se produza algún contaxio no noso municipio, faríanos estar mellor preparados por si temos que afrontar esta situación nos vindeiros días ou semanas ante o aumento de contaxios en Galicia”.

Por outra banda, respecto ó inicio do curso escolar, Iglesias cre que “a Xunta non está asumindo as súas competencias” e esixe ó Concello “que cumpra coas súas funcións, facendo todo o preciso para que se inicie o curso o mellor posible”. “Unha das medidas que hai que tomar é reordenar os accesos para que non se produzan aglomeracións á entrada e saída das nenas e nenos”, engadiu. m. t.