Denuncia una outiense el ruido que genera una instalación de telefonía

OUTES. Una vecina de Outes, Maricarmen Mourís, denuncia el “excesivo” ruidos procedente de una instalación de telefonía muy próxima a su vivienda, en la calle Poeta Añón, asegurando que sufre esta situación desde hace tres décadas. La mujer critica que “a compañía Movistar envíame informes de vez en cando para calarme, pero non se corresponden ca realidade”. Añade que hizo una medición para conocer y constatar el alcance de la contaminación acústica, que arrojó un resultado de “ata 57 decibelios”. Al respecto, el alcalde outiense, Manuel González, dijo que “a torre da instalación está rexistrada” pero que, tras tres décadas, “a licencia non aparece, o cal non quere decir que non exista nin que sexa ilegal”. Añadió que el Concello remitió la queja de la vecina a Movistar el pasado mes de mayo, pero que sigue esperando una respuesta. S. S.