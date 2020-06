Denuncian a falta de espazo no PAC de Cee para atender pacientes

Cee. CIG-Saúde denuncia a falta de espazo para a asitencia dos pacientes no Punto de Atención Continuada (PAC) de Cee despois de que, a raíz da pandemia do covid-19, se establecese un dobre circuíto de entrada nas urxencias do Hospital Virxe da Xunqueira.

Un dobre acceso que, aseguran, incidiu directamente sobre os espazos que previamente estaban destinados para o PAC, “eliminando todas as consultas deste centro”. Esta situación, advirten, “provoca que os pacientes sexan atendidos en espazos non axeitados, onde mesmo hai dificultades para a entrada e saída de padiolas e co tránsito de cadeiras de rodas”.

Sinalan asemade que a Xerencia comunicoulle aos traballadores que o PAC vai ser trasladado ao centro de saúde de Cee, “unha disposición que choca coas declaracións da alcaldesa afirmando que haberá obras no centro encamiñadas a arranxar a fachada e o pavimento, pero en ningún caso fala de modificacións arquitectónicas que adecúen o espazo para o punto de atención continuada”.

Por iso, a CIG-Saúde pide que a Xerencia da área sanitaria da Coruña-Cee que confirme “cal é a nova localización do PAC e que comunique a data de inicio das obras, xa que a situación actual no admite demora”.