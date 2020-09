Denuncian a volta a un “modelo de farolas e favores” dende Dubra

O portavoz de Anova no Concello de Val do Dubra, Antonio Negreira, non encontra “ningunha razón obxectiva” para que “desde que entrou este goberno só se contratara unha obra, do Agader, e porque vencían os prazos”. Segundo o exalcalde “deixamos obras contratadas de abril de 2019 que aínda están sen rematar”. E tampouco se executou o POS complementario de 2018 nin o POS de 2019, criticando ademais posibles casos de amiguismo.

“Nesta coalición de tres persoas ou ben non se entenden ou están controlándose uns aos outros, porque volvemos ao modelo de farolas particulares e de favores”, manifesta Antonio Negreira. Un dato esclarecedor é que “nin tan sequera se convocan as mesas de contratación”, dixo. E lembra que incluso hai un proxecto de rehabilitación das antigas vivendas dos mestres de Portomouro, financiado con fondos europeos, pendente de materializarse.

Esta “parálise” preocupa á oposición dubresa (o PSOE tamén se ten queixado por motivos similares), xa que hai risco de perder fondos porque “vexo moi difícil que se cumpran os prazos”. Segundo Negreira, “os veciños comezan a estar preocupados e xa hai quen di que este é un goberno de carabullos que non se sostén”.

“A única explicación posible é a falta de iniciativa, que se estende a outros ámbitos da xestión, como a falta de actividades culturais, xa que non se soubo saír do modelo Panorama e reprogramar ante a nova situación, nin tampouco promover medidas de promoción do propio concello”, indica. Tamén lamentan que o goberno tripartito non atendera as propostas plantexadas por Anova para axudar ao comercio local, afectado pola crise sanitaria.

“Nós imos intensificar o noso traballo e defender aos veciños, pero pouco podemos controlar, porque de momento non se fixo nada”, apuntou Negreira, que non ocultou a súa desilusión porque “cada vez hai menos Val do Dubra”.

Critican ademais que non se executara o 50 % do orzamento do ano pasado nin que en setembro se aprobara o correspondente a 2020. “Un goberno de tres persoas ten que ter un liderado, non tres liñas distintas”, conclúe a formación nacionalista, incidindo na “prepotencia dun goberno que non gañou as eleccións”.

Hai que lembrar que nas últimas eleccións municipais gañou de lonxe Anova, con 744 votos, seguida polo PP, con 700; Partido Socialista, con 448 e, como forzas residuais, figuran TeGa (407 sufraxios) e os independentes, con 277. Estas dúas últimas formacións decidiron darlle a alcaldía contra todo pronóstico ao candidato debutante dos populares, que goberna pese a ter 3 de 11 edís.