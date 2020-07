Denuncian as consecuencias de catro espigóns en Rianxo

A Corporación de Rianxo debaterá mañá unha moción de Rianxo en Común na que se denuncian as consecuencias que tivo o proxecto de rexeneración de varias praias locais executado fai unha década e pídense medidas ó respecto.

Dito proxecto consistiu na aportación de area ás praias de A Torre, O Pazo, Quenxo, Tanxil e As Cunchas, así como na construción de catro espigóns co obxecto de reter a area aportada. O obxecto desta actuación era ampliar a superficie de praia seca do municipio cun recrecemento medio das praias en pleamar de entre 20 e 50 metros.

Segundo o proxectado, entre as seis praias antes citadas repartíronse 214.062 metros cúbicos de área de canteiras autorizadas e 173.699 do xacemento mariño situado fronte á das Cunchas.

Para contela construíronse tamén catro espigóns: dous de pilotes de madeira (un no extremo este da praia da Torre, de 77,1 metros, e outro no norte da do Pazo, de 120,7) e dous de pedra (nos extremos da unidade conformada polas praias de Quenxo e Tanxil, tendo o do extremo oeste da de Quenxo unha lonxitude de 213,6 metros e o do extremo este da de Tanxil, 221,6.

Daquela, a confraría e a Agrupación de Mariscadoras a Pé presentaron informes nos que indicaban que, se ben non se opoñían á actuación, consideraban que se deberían ter en conta unha serie de condicións para minimizar o impacto ambiental sobre os bancos marisqueiros, apuntamento que foi apoiado tamén polo Concello.

Pola súa banda, a Dirección Xeral de Recursos Mariños da Xunta indicaba que non se tivera en conta a perda directa de superficie marisqueira por ocupación de fondos mariños debido aos espigóns e ao aumento de praia seca e suxería que o proxecto se sometera a avaliación de impacto ambiental polos potenciais efectos que podía xerar e a complexidade dos mesmos, algo que non se fixo.

Pola súa banda, a Asociación para a Defensa Ecolóxica da Galicia (Adega) sinalaba que as praias obxecto da rexeneración non sufriran procesos erosivos significativos, polo que entendía que o que se pretendía co proxecto era aumentar de forma artificial a superficie natural das praias rianxeiras e, en consecuencia, potenciar o turismo de sol e praia a costa de poñer en risco a actividade tradicional pesqueira e marisqueira.

“Despois de máis dunha década dende a execución do proxecto, as posibles consecuencias negativas que se advertían daquela convertéronse nunha realidade. As praias obxecto da actuación, particularmente aquelas nas que se construíron os espigóns, convertéronse en zonas mortas dende o punto de vista marisqueiro, tal e como teñen denunciado os responsables da confraría”, sinala Julián Bustelo, concelleiro de Rianxo en Común.

Ademais, engade que o pósito leva anos facendo un importante esforzo para recuperar os bancos marisqueiros que se perderon e que “nos últimos 5 anos invertíronse na rexeneración destas zonas preto de 50.000 €, pero estes esforzos resultaron en balde”.

Por todo elo, dita formación propón instar a Portos de Galicia e á Dirección Xeral de Costas a realizar un estudo relativo ás consecuencias da instalación dos espigóns para o sector pesqueiro de Rianxo; a estudar unha alternativa para os actuais espigóns ubicados nas praias rianxeiras que permita a normal circulación das correntes; e a facer extensivos os puntos anteriores ao espigón de Neixón, cuxos terreos adxacentes, se ben pertencen ó municipio de Boiro, son explotados pola confraría rianxeira”.

Pola súa banda, Portos de Galicia indicou ó respecto que non ten constancia deste proxecto “nin competencia algunha no mesmo”.