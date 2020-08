Dous médicos volverán a consultar a xornada completa en Malpica

Malpica. O centro de saúde de Malpica volverá contar con dous médicos a xornada completa, logo das xestións realizadas polo alcalde, Walter Pardo coa directora de Atención Primaria na Área Sanitaria da Coruña e Cee, Susana Santos, a quen agradece “a súa colaboración desde o primeiro momento”.

Segundo sinala o rexedor, a baixa dun dos profesionais do ambulatorio sumouse ao período vacacional doutros profesionais, “xerando múltiples problemas no centro de médico”. Un dos más acuciantes, engade, é “o tempo que os usuarios e usuarias teñen que agardar para que lles den cita”.

Co fin de pórlle solución ao problema, o alcalde malpicán trasladou á responsable de Atención Primaria a necesidade de suplir as prazas vacacantes e, tras as conversas mantidas, acadou o compromiso do Sergas de que “o centro contará de novo con dous facultativos” que prestarán asistencia a tempo completo.

Considera o alcalde que “é unha importante mellora no servizo, que responderá ás necesidades dos veciños e veciñas do noso concello”.

Hai que sinalar que a vila malpicana, ao igual que outras localidades costeiras, na época de verán ve aumentada a súa poboación debido á afluencia turística. M. R. L.