Educación licita a rehabilitación do IES Campo de San Alberto de Noia

Noia. Onte, 6 de xullo, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicou na plataforma de Contratos de Galicia a licitación das obras de rehabilitación integral do IES Campo de San Alberto de Noia, por un importe de 1.137.640,69 euros. Destacar que, segundo afirman na mesma páxina, esta cuantía é susceptible de confinanciación polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80% no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

A actuación inclúe unha parte de mellora da eficiencia enerxética. Para lograr isto contémplase a posibilidade do illamento polo exterior mediante un sistema SATE, realizado con placas de illamento térmico de poliestireno expandindo paneis de EPS nos planos de fachada.

De igual modo, substituiranse as antigas fiestras por unhas novas de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo.

Tamén se renovarán as persianas por unhas de aluminio con illante térmico interior. A maiores, instalaranse novas luminarias con tecnoloxía LED, equipos de regulación e detección.

Por outro lado, a rehabilitación integral inclúe o cambio dos lucernarios da cuberta, a colocación de novos teitos acústicos anti-reverberación nas aulas convencionais e de teito vinílico nos aseos, e pintado de paramentos.

O obxectivo primordial até o de agora é iniciar as obras no centro durante o verán e compatibilizalas a partir de setembro co desenvolvemento, previsiblemente presencial, do novo curso escolar, sempre e lóxicamente baixo as máximas medidas de seguridade e control debido á situación excepcional na que se desenvolverán a totalidade das obras.

Dende a plataforma de contratosdegalicia.gal engaden que esta licitación conta cun carácter exclusivamente electrónico. Así pois achegan que a preparación, presentación, custodia e apertura de ofertas para a execución das obras levarase a cabo a través do Sistema Electrónico Xunta de Galicia (SILEX) a partir do vindeiro día 20 de xullo ás 14.00 horas. PPC