Efa Piñeiral forma aos mozos na rede social de moda

Hai moito tempo que existe, pero Instagram comezou a poñerse de moda entre a xente nova máis ou menos catro atrás e dende entón, esta rede social non fai máis ca reinventarse. Actualmente é xa unha das melloras bazas que teñen as marcas para publicitarse a través dos influencers. Atrás quedaron as grandes sumas de diñeiro que investían para exhibirse na televisión. Agora a estratexia é outra: escoller ao famoso de turno que acumule máis seguidores e mostrarse a través das fotografías ou stories do seu perfil. O mundo cambia.

É por iso que o centro de formación Efa Piñeiral, con sede en Arzúa, non puido escoller un curso de máis actualidade para os mozos. O pasado venres acudiron ata as instalacións dez rapaces e rapazas para formarse na edición de fotos. A fotógrafa Paula Asorey encargouse de ensinar aos participantes a editar as instantáneas que suben ás redes para así darlles unha apariencia máis profesional. Durante toda a clase os mozos aprenderon os diferentes efectos, marcos ou filtros que permite esta rede “e que non poden aplicarse con outras”, explican fontes de Efa Piñeiral. Por suposto, non faltou a parte práctica na que os alumnos sairon ao xardín que alberga o centro para fotografiarse entre eles ou inmortalizar elementos da paisaxe, para despois aplicar o aprendido editando as imaxes orixinais. A segunda parte será o vindeiro martes 30 e explicaranse a fondo as funcións da rede, a terminoloxía, como conseguir likes e o impacto que ten. Tamén se lles advertirá dos riscos dixitais.