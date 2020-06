Organiza el Liceo noiés un campamento estival

Noia. El Liceo de Noia organizó para este verano el programa Diververán, que incluye un campamento para niños y niñas de 8 a 16 años en las instalaciones de Naturmaz, en Mazaricos. Los chavales deberán llevar comida y no se pernocta. El primer turno será del 6 al 8 de julio y la inscripción está abierta hasta el 4. El segundo será del 15 al 17 y el plazo está abierto hasta el 13. Los participantes disfrutarán de tirolina, escalada, liga de paintball, circuito multiaventura, rápel, tiro con arco, piragüismo, senderismo con orientación, etc. Hay 36 plazas por campamento. El precio es de 90 € para socios y 120 para los que no lo son. s.s.