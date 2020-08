Enerxía renovable nos centros de saúde dos concellos de Área

Un total de 385.0000 euros. Ese é o investimento da Xunta nos centros de saúde en Costa da Morte, o Barbanza e na comarca de Santiago. E é que a Consellería de Economía, Emprego e Industria e de Sanidade, impulsaron un acordo marco para o desenvolvemento de proxectos de enerxías renovables nun total de quince centros de saúde de toda a provincia coruñesa. Un plan que permitirá mellorar a eficiencia enerxética dos edificios, pero ademais esta subvención implicará importantes aforros nas súas facturas enerxéticas.

Na Costa da Morte a axuda chega ata dous concellos: por un lado, achegarase un total de 70.000 euros para substituír o sistema de gasóleo no PAC de Carballo e 60.000 para cambiar o gasóleo en Ponteceso. Na comarca de Santiago, Bertamiráns recibirá do Goberno galego a cantidade de 60.000 euros para modificar o gasóleo e o termo eléctrico; Ordes farase con 80.000€ e Val do Dubra coa cifra de 45.000 para o mesmo fin. Xa na comarca do Barbanza, a axuda irá a parar ao municipio de Boiro, ao que a Xunta entregará 70.000 € tamén para cambiar o gasóleo e o termo eléctrico.

Terán lugar tamén actuacións para mudar os sistemas que empregan gasóleo, propano e acumuladores eléctricos por caldeiras de biomasa nos centros coruñeses de Caranza, Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Pedroso, Pontedeume, Serantes e San Sadurniño (na área de Ferrol).

Este acordo enmárcase nos proxectos de enerxías renovables que a Xunta de Galicia está impulsando en edificios da administración pública autonómica, como xa se fixo coa sinatura doutros acordos marco coas Consellerías de Educación, de Política Social ou de Turismo dentro da aposta do Goberno galego por fomentar un cambio cultural no que se prioricen tanto o uso das enerxías renovables como actuacións e hábitos tendentes ao aforro enerxético. Deste xeito, ademais destes proxectos tamén se convocan axudas dirixidas a familias, a empresas e tamén a entidades locais e sen ánimo de lucro.

Neste sentido, destaca a Estratexia da biomasa posta en marcha no pasado ano 2014, co obxectivo de promover o uso deste recurso limpo, autóctono e renovable co que se conseguen aforros de ata o 60% con respecto a outras fontes de enerxía como o gasóleo, ademais de poñer en valor o monte galego, favorecendo a xestión forestal.

Esta Estratexia xa ten permitido, no período anual 2014-2019, apoiar a instalación de sete mil caldeiras con aforros de catorce millóns de euros anuais.

CALDEIRAS DE BIOMASA As caldeiras de biomasa polas que se substituirán os anteriores sistemas, funcionan con combustibles baseados en abonos naturais, e incluso con basura orgánica. Os máis recoñecidos son o pellet ou a leña. A combustión destos materiais vai producir enerxía térmica e eléctrica. Trátase polo tanto dun sistema eficiente que produce niveis moi baixos de contaminación ambiental, axuda a disminuír a dependencia dos combustibles fósiles, a biomasa, e incluso colabora na limpeza dos montes. É asemade un bo sistema para reutilizar residuos industriais.