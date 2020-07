Esclarecen un lume en Ames do pasado día 18

AMES Axentes da Policía autonómica de Santiago, en colaboración co persoal do Distrito Forestal III Santiago- Meseta Interior, esclareceron un incendio forestal ocorrido no concello de Ames o pasado día 18 de xullo. O lume produciuse cando a investigada realizaba unha queima de restos agrícolas, as cales están totalmente prohibidas en tempada de alto risco de incendios, é dicir, ata o vindeiro 30 de setembro. O lume afectou a unha superficie total duns 3000 metros cadrados de superficie rasa, sendo necesaria a actuación dos medios de extinción para o seu control. Os feitos puxéronse en coñecemento das autoridades xudiciais competentes. Nas tarefas de control de extinción do lume participou persoal do Distrito Forestal III Santiago-Meseta Interior: un Axente, dúas Brigadas, 1 motobomba e GES de Brión. Ao longo deste ano foron detidas ou investigadas un toral de 36 persoas como presuntas autoras de incendios forestais. B.R.