Escolares de riesgo y sin distancia en un aula de Melide

Debían haber empezado el jueves el curso, pero 25 alumnos de 3º de Primaria del CEIP 1 de Melide, cuatro de ellos con enfermedades que los sitúan en riesgo de vulnerabilidad, siguen sin ir a las aulas porque no se les garantiza la distancia de seguridad.

El pasado miércoles los padres registraron un escrito en la Inspección de Educación relatando la situación y pidieron que se desdoblara un aula, de dimensiones reducidas para acoger a 25 alumnos, y que se respete la distancia de seguridad a la que obligan los protocolos anticovid. Pero, ante la falta de respuesta, ayer realizaban una protesta simbólica frente al centro para reclamar a la Consellería que atienda una demanda que consideran necesaria en estos tiempos de crisis sanitaria. “En el aula de tercero de Primaria hay veinticinco niños y niñas, cuatro de los cuales están en situación de vulnerabilidad, con enfermedades como diabetes Melitus tipo uno, hipersensibilidad bronquial crónica, asmatitis y varias alergias. Las dimensiones del aula no permiten que se mantenga la distancia de seguridad, por eso pedimos a Educación que desdoble el aula”, explica al respecto Rosa Méndez, una de las madres afectadas.

La dirección y el cuerpo docente del centro apoyan las reclamaciones de los padres pero afirman no poder hacer nada, ya que tienen el personal sobrecargado y no pueden poner un profesor más a esta clase. En el centro hay más aulas para poder realizar el desdoble, aunque algunas están pendientes de unas obras que se tienen que realizar. “Desde el centro también se pusieron en contacto con la Inspección, pero no lograron nada. Es más: les dijeron que el que tiene diabetes y que se ve obligado a ingerir alimentos varias veces al día, si tiene que comer, que salga al pasillo”. Una contestación cuanto menos poco ética que enfadó aún más a los progenitores, que han decidido no llevar a sus hijos al centro hasta que se les dé una solución a la situación que viven.

“No es lógico que en estos tiempos no se pueda dar una solución a esta situación. Son niños con riesgo y antes tenían incluso un cuidador, pero también se lo han quitado”, explica Rosa Méndez.

ENTREVISTA. Los padres insisten en tener una entrevista con el inspector o el jefe territorial de Educación, Indalecio Cabana, para abordar el problema y saber qué posibles soluciones se podrían adoptar para garantizar a estos escolares empezar el curso con seguridad.