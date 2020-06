Espazo da Diversidade amesán y taller a favor de derechos LGTBIQ+

A Maía. Ames se suma a la conmemoración del Día del Orgullo LGTBIQ+, y el Paseo da Igualdade de O Milladoiro acogerá hoy a las 11.00 horas, un taller de pintado y la inauguración del Espazo da Diversidade que tendrá lugar una hora después. Cuatro bancos y una mesa pintados con los colores de distintas banderas reivindicativas permanecerán como testigo de que este es un ayuntamiento que trabaja a favor de la lucha contra las discriminaciones.

En el acto se repartirán lazos y pulseras reivindicativas, además de escucharse el manifiesto que escribieron dos chavales, Eric Gómez y Pablo González, activistas de la lucha LGTBIQ+ . XEA, la Xuntanza de Empresarios de Ames, colabora en la celebración engalanando sus establecimientos y ofreciendo material, también a aquellos comercios que no son socios.

A su vez, desde el Ayuntamiento invitan a los vecinos y visitantes a participar en el acto cumpliendo las medidas higiénicas y de seguridad que imponen las circunstancias.

Hay que recordar que, hace ya 51 años, un 28 de junio de 1969, el Stonevall, un pub de Nueva York donde solían reunirse personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, fue una vez más objeto de las habituales redadas que hacía la policía. Sin embargo, en esta ocasión no se dio la callada por respuesta y de manera espontánea surgieron revueltas y manifestaciones en protesta contra un sistema que perseguía a los homosexuales. Estos hechos, considerados como las primeras muestras de lucha del colectivo y el precedente de las marchas del orgullo, serán recordados hoy por esos dos jóvenes.

Precisamente, Eric Gómez y Pablo González, que estudiaron hasta 2019 en el IES do Milladoiro, agradecían el honor brindado para exponer sus ideas: “Este é un privilexio do que moitos outros activistas non dispoñen; nós non sufrimos unha discriminación violenta, nin bullying, nin temos problemas familiares porque nos rexeiten na casa. Porén hai moita xente que si padece todos estes problemas”. marcos manteiga