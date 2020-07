Este verán o Pico Sacro fomentará o turismo xeolóxico

Se por algo é sobradamente coñecido Boqueixón é pola fermosura e polas lendas que rodean ao Pico Sacro. Agora que estamos a vivir o verán máis raro ata o momento e que vimos de varios meses de encerro, non hai mellor meneira de desfrutar da época estival que con actividades ao aire libre. E o Pico Sacro é o mellor dos escenarios. O monte sagrado acollerá todos os domingos do verán un completo programa de visitas guiadas xeolóxicas. Están promovidas pola empresa Geotur Galicia en colaboración co Concello boqueixanés, e darán comezo o vindeiro 26 de xullo ás 11.00 horas.

O alcalde da vila, Manuel Fernández Munín, valorou moi positivamente a posta en marcha desta iniciativa, xa que “o Pico Sacro é un enclave moi singular, que destaca a moi diferentes niveis (histórico, cultural, mitolóxico, arqueolóxico...) e, neste caso, os percorridos centraranse en salientar a súa importancia dende o punto de vista xeolóxico”, apunta o rexedor. Conta, entre outros detalles, “coas únicas covas de cuarzo natural estudadas no mundo”, engade Fernández Munín.

Dende a empresa organizadora salientan que “a través do Pico Sacro pódese ver parte da historia xeolóxica do planeta, algo que sucede en moi poucos lugares do mundo”. Unha información da que se dará conta nestas visitas ao tempo que as persoas asistentes poderán gozar da panorámica da bisbarra compostelá que se pode ver dende este enclave. Os percorridos terán como punto de encontro o aparcadoiro do citado enclave e durarán aproximadamente unha hora. Os interesados deben reservar a través do enderezo electrónico geoturgalicia@gmail.com ou no teléfono 675 820 520. É obrigatorio usar máscara.