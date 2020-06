Executan melloras na praia fluvial de Valga

valga. A empresa Covsa está a executar obras de acondicionamento no Parque Irmáns Dios Mosquera de Valga, en concreto na zona da praia fluvial. Os traballos, nos que o Concello inviste 62.080,22 euros, inclúen actuacións no leito do regato e no vaso da piscina, así coma na área de lecer. O leito foi acondicionado con pedra para encauzar o río polo seu lugar orixinal e evitar que, no inverno e en épocas de crecidas, sexa arrastrada a area de recheo que se utiliza nesa zona. A área de baño tamén se está dotando dun aliviadoiro. arca