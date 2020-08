Execútanse labores de limpeza nos treitos interurbanos do río Ulla e nos afluentes

Boqueixón. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, está a desenvolver traballos de conservación e limpeza nos treitos interurbanos do río Ulla e varios dos seus afluentes, no seu percorrido polos concellos da Estrada, Teo, Vedra, Vila de Cruces, Boqueixón e Touro.

Concretamente estas tarefas estanse a desenvolver nos afluentes: Santa Lucía, Rego da Riveira, Pazos, Vieites, Beuvas, Añobre, Frontilleiro e dous innominados. Os traballos execútanse en distintos tramos dos ríos, ao longo de máis de 6 quilómetros de lonxitude, coincidindo co seu percorrido por distintos lugares destes municipios. As tarefas forman parte das intervencións de mantemento que leva a cabo Augas de Galicia nas áreas con risco potencial significativo de inundación. As actuacións céntranse na retirada de árbores e pólas caídas na canle, así como madeira morta e atoamentos. Inclúense tamén a roza selectiva e limitada ao ancho da canle, en tramos cubertos por maleza. Unha vez finalizadas estas actuacións, os ríos quedarán despexados, o que posibilitará así a circulación fluída das súas augas.

Estas accións enmárcanse no programa de mantemento, conservación e mellora que realiza Augas de Galicia no dominio público hidráulico das bacías de Galicia-Costa, na zona Galicia-centro. A.P.