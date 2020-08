Éxito do filme que recupera a vida das heroínas de Sálvora

María, Josefa e Cipriana. Elas son as protagonistas, neste caso, do thriller de Paula Cons A illa das mentiras, pero tamén dun momento inolvidable da historia de Galicia. Nos xornais da época foron coñecidas como ‘as heroínas de Sálvora’, ou as mulleres que se botaron ao mar para salvar ás vítimas dunha das peores catástrofes marítimas civís dos nosos tempos. Hoxe, este filme recupera a súa historia, que despois de case 100 anos semella loitar por non quedar na desmemoria.

“Quería escribir o meu guión, e que fose baseado nun feito real”, comenta a directora, “sobre todo interésanme os feitos agochados, e cando descubrín a estas mulleres parecéronme as mellores protagonistas”. Cando Cons, xornalista e guionista, descrubriu a historia do Santa Isabel, o Titanic Galego, conta que non o cría, que lle parecía que era imposible que fose verdade, pero axiña quedou fascinada pola vida destas tres mulleres. Agora, celebra o éxito do seu filme A illa das mentiras, recén estreado o pasado 24 de xullo, no que, cun toque de ficción, amosa os sucesos posteriores ao naufraxio do Santa Isabel, no que máis de 200 persoas perderon a vida, e estas tres heroínas non dubidaron en arriscar a súa.

HISTORIA O naufraxio do Santa Isabel xa é case unha lenda na Costa da Morte. A tradición oral mantívoo vivo todos estes anos, e historiadores como Tino Viéitez e Xosé María Fernandez Pazos encargáronse de recuperar os capítulos que quedaron no esquecemento. Entre eles, o das “mellores superheroínas”; como Cons as considera.

O buque correo facía a ruta Bilbao-Cádiz, parando en diversos puntos da península para recoller pasaxeiros que, xa dende o porto andaluz, emigrarían a América do Sur. Ese día partira da Coruña á unha do mediodía, e dirixíase a Vilagarcía para recoller a outras trinta persoas, segundo indica Xosé Fernández. O historiador, autor do libro Sálvora, memoria dun naufraxio, explica que foi arredor das sete da tarde cando se ergueu o “temporal de sudeste forte” á altura de Fisterra, que acabaría por empurrar o buque cara as rochas á súa entrada da ría de Arousa, onde partiría en dous. Esa noite, dos 268 pasaxeiros, perderían a vida 213, dos cales arredor de sesenta eran nenos.

Os veciños da illa de Sálvora foron os primeros en acudir ao rescate. “Era ano novo, e a maioría da xente estaba visitando as súas familias en Carreira”, explica Fernández Pazos, “e esa noite non puideron volver polo temporal”. Quedaban só os “máis novos e os máis vellos”, entre eles, as ‘heroínas de Sálvora’, cuxa historia nacería nese preciso momento. Trátase de María Fernández, Josefa Parada e Cirpriana Oujo, tres mulleres mozas que se botaron ao mar sen dubidalo. Embarcadas nunha dorna, enrentáronse ao temporal e conseguiron salvar parte dos 53 superviventes. Elas non foron as únicas en axudar, xa que toda a vila se volcou para botar unha man, pero da súa valentía fixéronse eco os xornais de toda Galicia, e incluso recibiron as medallas pora súa heroicidade no salvamento, xunto cunha cuarta muller pola súa axuda en terra. Aínda que todo quedou no esquecemento.

“O problema foi unha cuestión de celos dos veciños polo recoñecemento popular que tiñan estas mulleres”, explica Fernández Pazos case cen anos despois do suceso. “O silencio que houbo despois do naufraxio foi porque comezaron a correr lendas de rateiros, de que se mutilaran os cadáveres para roubarlle as xoias”.

Pero disto non hai constancia, asegura o historiador, e de feito “tanto a documentación que deixou o segundo oficial do barco como o expediente da Armada non falan para nada disto”. El mesmo recibiu novas de netos duns dos tripulantes que recibiron as xoias dos falecidos, aínda que non foi suficiente para manter a honra destas mulleres.

Fernández Pazos, que se criou con esta historia, tamén explica que para elas, revivir o que aconteceu era moi duro. “Eu quixen falar con María de Sálvora, que morreu no ano noventa”, conta, “pero nunca quixo falar do tema porque estaban moi doidas polo trato que se fixo disto, de todo o que se dixo dela”.

PELÍCULA A directora, Paula Cons, comenta que atopou nestas tres mulleres “as mellores protagonistas”. “Quixen centrarme no asunto do shock postraumático”, explica, “en como esas mulleres xestionaron o que pasou”. E é que, tal e como indica a actriz Nerea Barros, que interpreta a María no filme, “a súa heroicidade lévase dun xeito moi grotesco, expoñendo a súa poreza, a súa falta de medios e o seu analfabetismo, cando elas están pasando por un shock postraumático moi duro e nin sequera son capaces de xestionar o que está sucedendo”.

De feito, Cons plasmou a historia dunha delas, que quedou moi afectada por ter que golpear a alguén que intentaba subir á súa dorna para que non as afundira, un momento moi duro que aparece reprensentado no filme.

Así, na A illa das mentiras elabórase un thriller arredor dos sucesos posteriores ao afundimento do Santa Isabel, con moito de ficción pero no que sobre todo a directora tentou “ir reconstruíndo peza por peza como creo que son as mulleres galegas”. “Mirei en internet e atopei a Xosé María”, comenta, “que é quen máis investigou sobre o tema, aínda que me faltaba como eran elas”. Así, traballou en elaborar personaxes completos, cribles, e que puideran ter vivido na Sálvora dos anos vinte. Como anécdota, conta que o libro de Fernández Pazos Sálvora, memoria dun naufraxio se converteu na “Biblia” da rodaxe, e que foi pasando por todos de man en man.

‘A illa das mentiras’ pecha a súa semana de estreno con moi bos resultados. En España, está dispoñible na plataforma catalana Filmin, na que é número un; e en Arxentin xa acumula máis de sesenta mil espectadores. Ademais, o filme foi seleccionado para competir na 23º edición do Festival Internacional de Cine de Shanghái. “Son todo boas noticias”, comenta Cons, que se estreou como directora con esta película. Pero as boas noticias non rematan aí. Ao estrearse pouco despois da crise, o soporte escollido foron as plataformas dixitais, pero para outubro xa estará dispoñible na gran pantalla. E farao nas dúas linguas: en castelán, na que foi rodada, e en galego. “Íamola estrear en Galicia, pero hai que entrar no xogo e esperamos poder tamén levaba aos cines do resto de España”.