Expón en Santiago o artista noiés Alfonso Costa

NOIA. O artista noiés Alfonso Costa inaugurou esta semana no Pazo de Fonseca de Santiago a súa exposición Dentro do tempo. Estivo acompañado polo reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, e polo alcalde do Concello de Noia, Santiago Freire Abeijón. A mostra poderá visitarse ata o día 29 de agosto en horario de 11.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 20.30 horas. Está ubicada na sala de exposicións do Colexio de Fonseca. Son obras de gran formato, con intensos cromatismos, nas que o autor presenta unha reflexión profunda sobre o proceso creativo e a condición humana, partindo do impacto causado polo desastre de Fukushima no ano 2011. C.E.