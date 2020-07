Falece en Teo unha veciña aos cen anos de idade

TEO. A parroquia de San Simón de Ons de Cacheiras vén de, tristemente, perder unha das súas veciñas máis lonxevas. Este pasado sábado, día 11 de xullo, faleceu Consuelo Pombo Castro, aos seus cen anos de idade, o que a convertía nunha das teenses máis antigas do concello. Consuelo Pombo, natural do Sebe, era viúva de Manuel Martínez Domínguez, nai de oito fillos, e tamén avoa, bisavoa e tataraboa. A tarde do pasado, sobre as sete menos cuarto, levouse a cabo o velatorio na Sala 3 do tanatorio Apóstol Montouto. Dende alí, procedeuse á súa condución ata o cemiterio parroquial de San Simón de Ons-Cacheiras, onde Consuelo recibiu cristiana sepultura. N.V.