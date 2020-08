Farán concertos en tres zonas da vila noiesa coas reproducións das arpas

NOIA. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, presentou onte en Noia o proxecto Música Medieval en Camiño, enmarcado no Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021. Trátase dun ciclo de sete concertos que se celebrarán durante este mes en tres lugares emblemáticos do núcleo histórico noiés: a rúa do Curro e as igrexas de Santa María A Nova e San Martiño. Serán roteiros para grupos de 10 ou 12 persoas, previa reserva. O día 16 será ás 20.00; e os días 17, 18 e 19 ás 12.00 e ás 20.00. O obxectivo é potenciar o turismo e divulgar o patrimonio das cantigas medievais. En cada espazo, Esperanza Mara interpretará dúas pezas co acompañamento das réplicas dos instrumentos do pórtico de San Martiño. Lucirá un vestido de inspiración medieval que deseñou Ana Outeiral. As pezas son da lírica galaico-portuguesa. S. Souto