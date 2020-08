Feirauto pon 200 vehículos á venta en Baio

As Torres do Allo acolleron onte a presentación da 45ª edición de Feirauto nun acto ao que asistiron os representantes dos concesionarios participantes xunto co alcalde de Zas, Manuel Muíño.

Este é o arranque desta feira de coches de ocasión que está organizada pola Asociación do Automóbil de Baio e a Fecom en estreita colaboración coa Deputación da Coruña e o Concello de Zas.

Tanto hoxe coma na fin de semana, os concesionarios participantes poñerán ao alcance de todos os interesados cerca de 200 vehículos de ocasión de todos os estilos con importantes descontos e vantaxosas condicións de financiación.

Todos os coches están 100 % revisados e contan con 12 meses de garantía. Ademais, os talleres participantes abrirán as súas portas nun horario especial e adoptarán todas as medidas de hixiene e seguridade recomendadas polas autoridades sanitarias para evitar a propagación do covid-19.

Ao igual que nas anteriores edicións, sortearanse 300 euros en combustible entre todas as persoas que se acheguen a calquera dos establecementos participantes. Cada visitante recibirá unha rifa coa que pode gañar un dos seis vales de 50 euros para canxear por combustible na Estación de Servizo Gasóleos Montaña de Baio. O sorteo publicarase nas redes sociais de Feirauto nos días seguintes á feira.