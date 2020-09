Formación en Porto do Son sobre o trastorno do espectro autismo

Porto do Son. O Concello de Porto do Son retoma a súa programación formativa este mes cun curso sobre o trastorno do espectro autismo (TEA). O curso, organizado en colaboración coa Escola Galega de Saúde para Cidadáns –dependente da Consellería de Sanidade-, vai ter lugar o vindeiro mércores 23 de setembro no auditorio da casa da cultura sonense, en horario de 16.00 a 20.00 horas.

Esta acción formativa, de carácter gratuíto, está dirixida a profesionais do ámbito educativo e/ou sanitario, coidadores, familiares e á cidadanía en xeral. Entre os temas a tratar figuran as características xerais sobre o TEA (definición, falsas crenzas, prevalencia e causas, sinais de alerta, diagnóstico e decisións inmediatas); as súas etapas evolutivas (primeira infancia, idade escolar, adolescencia e adultos); as necesidades das persoas que o teñen, así como as da súa contorna familiar.

As persoas interesadas en sumarse a esta actividade deben formalizar a súa inscrición no servizo de orientación laboral do Concello do Son enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo: jose.pazo@portodoson.gal. A fecha límite para anotarse é o 14 de setembro e as prazas, limitadas, asignaranse por orde de inscrición.