Frades abre ao público o parque de Ponte Carreira

FRADES. Os máis pequenos de Frades xa poden desfrutar de novo dos columpios do parque infantil de Ponte Carreira. E é que o espazo de xogos, informan dende o Concello, xa está aberto aos cativos. Previamente o goberno puxo en marcha un exhaustivo traballo de limpeza e desinfección. Ademais colocouse un dispensador de xel hidroalcohólico para os usuarios. O Concello de Frades avisa de que ao longo desta semana irán quedando dispoñibles ao público o resto de parques do municipio, tan pronto como se teñan instalados os dispensadores e se remate coas tarefas de desinfección. A pesar de que os pequenos xa poden volver a xogar en Ponte Carreira, piden “sentidiño e que se respecten as normas”. É dicir, en todo momento deberase manter “a distancia de 1,5 metros, usar máscara sempre que sexa posible e respectar o aforo máximo do parque”, advirten fontes municipais. No caso do espazo do parque destinado aos máis pequenos poderán xuntarse como moito oito usuarios e no dos máis grandes, un máximo de vinte. Por certo, dende o Concello lembran que os nenos que desexen participar nos campamentos municipais teñen ata este xoves para inscribirse. Poderán facelo no teléfono 981 695 567. As actividades están dirixidas a nenos maiores de catro anos e terán lugar dende o 29 de xullo ao 14 de agosto. A.P.