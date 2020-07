Frades celebrou o Día do Neno cunha notable baixada na participación

FRADES. Máis de 150 persoas asistiron á piscina municipal de Frades para participar na celebración da décimo segunda edición do Día do Neno. Un festexo que estivo marcado este ano polas medidas de prevención fronte ocovid-19 e que motivou unha importante baixada no número de asistentes, moi lonxe da media de 700 persoas dos últimos anos e incluso por debaixo do límite de participación marcado para o evento. Aínda así, a oferta do Concello mantívose con respecto a edicións anteriores: inchable acuático, tren turístico e dous dos xogos máis populares: a pesca de patiños e a táboa de surf. Iso si, aumentouse a distancia entre os xogos, incrementáronse as medidas de desinfección e obrigouse a usar a máscara de protección. Antes da merenda, cativos e adultos asistiron ao espectáculo musical Brinca Vai de Paco Nogueiras. A.P.