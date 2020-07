Frecuenta un cárabo hai días o centro de Padrón

PADRÓN. Os veciños de Padrón están encantados de que un cárabo (un ave rapaz común nos bosques de gran parte de Eurasia e dalgunhas zonas do centro e este de Asia) frecuente dende hai semanas unha casa en ruinas do casco vello de Padrón, sita na rúa Longa. Segundo explican os habitantes da zona, descendeu o número de roedores grazas a súa presenza. O que si é máis raro é que poñan os ovos nun inmoble, dado que esta especie adoita aniñar nas árbores ou en ocos no monte, segundo explican os ornitólogos. A.R.