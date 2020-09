García: “Esta foi a miña vida; marcho con tristeza”

O rexedor socialista de Brión, José Luis García, confirmaba onte que deixaba a alcaldía e a súa acta de edil por problemas persoais que lle impedían atender ás súas obrigas. E fíxoo nun acto no que respostou a numerosas dúbidas, algunhas prantexadas pola prensa e outras motu proprio, insistindo en que “esta foi a miña vida sempre; marcho con moita tristeza”. Mandatario local dende o ano 1979, primeiro pola Candidatura Independente Galega e logo polo PSOE, cede o testigo temporalmente a Pablo Lago, sempre á espera de elexir un novo presidente para esta corporación maiá.

Cales son as actuacións polas que sinte máis fachenda?

É moi difícil. Creo que non nos falta practicamente nada: dende instituto ao colexio, centro médico, biblioteca, piscina pública, piscina cuberta, e temos todas as aldeas con auga e alcantarillado. E moitos quilómetros, calculamos que uns seiscentos, de estradas asfaltadas porque temos unha cuadrilla para arranxalas e os veciños colaboraron deixándonos os terreos para poder amplialas, ademais de ter sinalizado todo o municipio e utilizar a lingua galega den de o primeiro día, sen que houbera un só problema con ninguén, dun xeito absolutamente natural.

Como foi o trato coa veciñanza nestes 41 anos?

Os veciños viñan á casa do concello convencidos de que si se lles podía, se lle ían a arranxar os problemas porque estábamos nunha democracia... e de verdade que houbo tempos que foron moi duros e moi difíciles.

Por que marcha?

Trátase dunha cuestión persoal. Vivimos nun sitio o suficientemente pequeno para que nos coñezamos todos e espero que a veciñanza entenda que non podo seguir dedicándolle ao Concello o tempo que lle dediquei. Brión necesita un alcalde a tempo completo e eu nestes momentos teño que dedicarme a coidar da miña familia.

Como foi a despedida cos seus concelleiros e cal é o segredo de tantas maiorías?

Onte (polo mércores) tivemos a despedida con eles, e eu o único que lles podo dar e ofrecerlles a miña experiencia e axuda, se lles pode valer para algo, pero penso que estes case 42 anos traballando aquí non se poden botar pola borda, e teñen que estar moi unidos como estivemos ata o de agora e tratar aos veciños como che gustaría que trataran a ti. Non ten máis segredo, porque a xente, se lle dis as cousas claras, entenden. Evidentemente, o señor que quere construír nun sitio que non se pode, non marcha contento, pero si se lle explica e sabe que é así... pois é así, sempre sendo leal e sinceiro.

Que cousas pensa que non se debían botar a perder?

Pois temos a nosa cuadrilla, que desgraciadamente non poidemos aumentar pola tasa de reposición, e permítenos primeiro que non haxa empresas que leven comisións, pero tamén que sexa xente do concello a que traballa aquí, e que o beneficio vaia para Brión e as persoas.