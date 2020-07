Guadalupe Gómez gaña o certame Rosalía de Castro

Cun poemario co que percorre o país, “a través dunha mirada silenciosa”, a escritora de Curtis Guadalupe Gómez Arto alzouse onte co sexto certame poético Rosalía de Castro 2020, cuxo fallo se deu a coñecer onte. O xurado, presidido polo alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira, reuniuse no salón de plenos da casa consistorial e acordou por maioría premiar a obra No encanto do aire, presentada baixo o lema Gong pola autora galardoada.

No seu fallo, o xurado valorou que No encanto do aire é “un poemario que, partindo das rúas de Compostela, percorre o país con mirada silenciosa, por veces desolada, axudada polas pegadas da nosa tradición, historia e literatura”. Unha elección que se realizou tras varias votacións entre os dezaseis traballos presentados nesta edición.

Lupe Gómez, nada en Fisteus (Curtis) en 1972, é unha poeta e xornalista galega. Marchou con trece anos estudar o bacharelato á cidade da Coruña e máis tarde licenciouse en Ciencias da Información pola Universidade de Santiago de Compostela (USC). Na súa faceta de xornalista ten colaborado con EL CORREO GALLEGO e con Galicia Hoxe, ademais de facer numerosos artigos e críticas de libros e de teatro.

Este sexto certame poético Rosalía de Castro 2020 súmase a outros premios acadados nos últimos vinte anos por Lupe, todos eles como poeta.

Ademáis do presidente, o xurado estivo composto polos vogais Lorena Couso Dopazo (concelleira de Cultura); Anxo Angueira Viturro (profesor do departamento de Filoloxía Galega e Latina na Universidade de Vigo e presidente da Fundación Rosalía de Castro); Manuel Lorenzo Baleirón (mestre no IES Macías o Namorado de Padrón); María Xesús Senín Fernández (profesora de Lingua e Literatura Galega no IES Camilo José Cela de Padrón); Xosé Luís Axeitos Agrelo (filólogo, escritor, investigador e membro da Real Academia Galega); e María López Sánchez (filóloga, ensaísta e profesora asociada na Facultade de Ciencias da Educación da USC). A animadora cultural do Concello de Padrón, Beatriz Lorenzo Vázquez, participou como secretaria do xurado, con voz pero sen voto.