Guerra reclama acceso al expediente teense de la municipalización

Teo. El PP teense cree que la municipalización del servicio de guarderías “que impuxeron hai 2 anos, non é sostible tal e como se planificou e executou”, por lo que pedirán acceso al expediente.

Los populares recuerdan que en su día ya habían denunciado que el proceso exprés (en apenas dos meses) de afectación de este servicio educativo “era precipitado e carecía dos estudos económicos pormenorizados e exhaustivos que esixía un cambio de xestión desta envergadura”, aportan desde la formación que lidera José Manuel Guerra. Y entre otros motivos se citaba la asunción de una plantilla de treinta trabajadores.

A su juicio, el proceso se puso en marcha por motivos “estritamente políticos e ideolóxicos e non co rigor que esixía, ante o cal foron tachados de alarmistas”.

Aseguran que el problema reside en que no se trata de la única iniciativa en la que la administración local “actuou de forma precipitada e sen as análises adecuadas”.

Y todo ello a pesar de que “o alcalde presumise no seu momento de que os procesos de municipalización de Teo eran exemplo para moitas zonas de España, a súa última comparecencia no pleno –a pregunta do BNG– supón unha emenda á totalidade de si mesmo”, lamentan en el Partido Popular. m. manteiga