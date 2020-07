Historias de un confinamiento

Una mirada nostálgica hacia el exterior, los aplausos solidarios, juegos del abuelo y el nieto, un fotomontaje con las diferentes rutinas que permiten tantas horas de asueto y, como no, ese emotivo y necesario abrazo intergeneracional. Son tan solo algunas historias que las vecinas y vecinos de Valga han querido plasmar con sus cámaras sin ocultar sus sentimientos sobre esos meses de confinamiento obligado por un coronavirus que ha dejado aflorar todas las debilidades y carencias de un ser humano que lleva cientos de años maltrando y a ninguneando al medio natural que le permite sobrevivir.

Tina Frecha, Silvia Mariño, Markus Belakovs y Silvia Pardal, son algunos de los nombres propios de valgueses que respondieron a la convocatoria realizada por el Concello para participar en el concurso de fotografía Valga queda na casa, una iniciativa que pretendía promover la creatividad durante el período de confinamiento y animar a la vecindad a expresar, a través de la imagen, los sentimientos y sensaciones que han experimentado durante esta situación excepcional.

El certamen se abrió a la participación de las personas empadronadas en Valga y también de los ayuntamientos homóminos de Estonia y Letonia que tienen una cuenta activa en Facebook. Las tres localidades están hermanadas y viven situaciones muy similares. Para concursar solo era preciso tomar una fotografía con el teléfono móvil durante la vigencia del periodo de confinamiento en España. La imagen debía publicarse en la página de Facebook del Concello.

Y la respuesta no se hizo esperar. Han sido muchas las personas que no han querido dejar pasar la oportunidad de plasmar una imagen que sin duda ya ha hecho historia. Una situación que para algunos, sobre todo los más jóvenes, ha sido surrealista; que para los que carecen de memoria no ha sido o es tan peligrosa como se pinta, pero que a todos nos debería hacer reflexionar, por lo menos para no volver a cometer los errores pasados.