Homenaxe a Joaquín Núñez, director do colexio de Urdilde durante 40 anos

rois. Arredor de cen persoas reuníronse onte pola mañá no polideportivo de Urdilde para recordar a figura de don Joaquín Núñez Castro, mestre e director do colexio local durante case corenta anos e falecido o pasado mes de xullo. O alcalde de Rois, Ramón Tojo Lens; o tenente de alcalde, Manuel dos Santos; e a presidenta da Asociación de Mulleres Rurais de Urdilde, María Teresa Martínez, acompañaron na misa homenaxe á viúva, Cándida Sabarís, e ós fillos da parella, Xaquín e Alberto. Tamén estiveron presentes os directores dos centros educativos de Rois e Urdilde, Ana Lamela e Benito Barrantes. c. g.