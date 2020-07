Hostaleiros do Son reunidos online

Pordo do Son. Como iniciativa do Concello de Porto do Son levouse a cabo onte, 6 de xullo ás 19.00 horas, unha reunión telemática dirixida ao sector da hostelería. Na xuntanza falouse tanto das actividades que non se poderán realizar debido á situación provocada polo covid-19, como das actividades que o Concello está a programar para activar e dinamizar o verán tan atípico e complicado que se vai vivir. Despois de axudar ao sector, coa ampliación das terrazas e novas ubicacións para estas coa fin de minimizar o impacto da pandemia na hostalería; pretenden agora escoitar aos hostaleiros e hostaleiras para poder paliar esta situación complicada para todos. p.p.c