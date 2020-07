Identifican 178 especies nos ríos Umia e Bermaña

O Concello de Caldas de Reis realizou un avance dos resultados do estudo preliminar de asesoramento técnico encargado para poder acometer accións de mantemento dos cursos e entornos fluviais dos ríos Umia e Bermaña ao seu paso polo termo municipal, tendo en conta parámetros de respecto e conservación da biodiversidade asociada a estes espazos. O documento, no que se segue a traballar, está sendo elaborado baixo a dirección do doutor Pedro Calaza en coordinación co Grupo Naturalista Hábitat. Entre as conclusións de maior interese, sobresae a diversidade biolóxica en canto a especies e hábitat que é segundo o traballo “destacable” ao contabilizárense 178 especies e taxóns diferentes.

Unha primeira catalogación que xa se iniciou o ano pasado sitúa 87 na zona de Segade, 31 na do Xardín Botánico, 67 na zona do paseo fluvial do Umia, 13 na Ponte Romana e 23 no biotopo da península da Baxe.

O valor ambiental e biolóxico do espazo vén marcado pola conxunción da diversidade biolóxica e a súa accesibilidade ao estar inserido no propio casco urbano. Ademais, destaca a presenza de especies singulares e recollidas baixo o epígrafe de “vulnerable” no Catálogo Galego de Especies Ameazadas, como a rá patilonga (Rana ibérica), que ten presenza incluso na zona urbana de Caldas. Tamén son significativas a libeliña (Trithemis annulata), a lavandeira real (Motacilla cinerea), ou, en especies vexetais, a lingua de boi (Pentaglottis sempervirens) e a herba da prata (Ranunculus peltatus).

A riqueza biolóxica presente nos cursos do Umia e Bermaña ao seu paso polo municipio esixe da súa protección e coidado en calquera acción que poida afectar ao estado dos ríos como é a limpeza e acondicionamento das canles. Porén, o Concello desenvolverá ata outubro, de maneira coordinada con Augas de Galicia, un programa de acondicionamento, conservación e limpeza dos diferentes cursos e marxes fluviais co obxecto de mellorar o seu estado e favorecer as condicións naturais e o equilibrio dos ríos.

Entre as accións xa desenvolvidas, o Concello realizou o peche da presa urbana situada antes da Ponte da Ferrería que se emprega para aumentar durante o verán o nivel da auga fronte o Xardín Botánico e a praia fluvial. Augas de Galicia xa actuou no Bermaña, augas arriba da N-550, así como nos regatos Chaín e Follente, onde se realizou unha limpeza a fondo. Ademais, retiráronse os troncos que obstaculizaban o curso do Umia na pontella de Segade e na zona do illote próximo, mentres que o Concello realizou a limpeza das pólas e troncos carrexados pola auga na zona da ponte romana do Bermaña. Ao longo dos próximos días as tarefas de limpeza e conservación continuarán polo curso deste mesmo río ata chegar á súa confluencia co Umia. Pola súa banda, Augas de Galicia proseguirá a limpeza augas arriba polo Umia ata Segade. En todos os casos, as actuacións son desenvolvidas por persoal especializado e respectando todas as recomendacións e pautas de actuación necesarias para garantir un correcto tratamento dos ecosistemas fluviais.

O Concello, dacordo coas recomendacións do estudo, ten previsto iniciar de forma inmediata un programa a medio prazo de eliminación de plantas alóctonas con carácter invasor como son a herba da Pampa (Cortaderia selloana). As actuacións desenvolveranse baixo unha estrita planificación tanto do rozado como das tarefas de erradicación debido ás condicións particulares destas especies.

Inidcar que estes traballos enmárcanse no Plan de Infraestrutura Verde que desenvolve o Concello de Caldas que se iniciou co estudo do arborado do Xardín Botánico e da Carballeira, que se estenderá tamén á finca da Fervenza de Segade e agora a todas as marxes dos ríos.